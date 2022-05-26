Ракетна ганьба Росії

Ви знаєте, як я ставлюся до формулювання "джерело повідомляє", але не в цьому випадку. Щодня спостерігаючи за ракетними атаками по території України, я неодноразово переконувався, що вони завдаються явно помилково. Здавалося б, що мене вражає?

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Лише 40% "високоточних" російських ракет влучили в цілі на території України / Фото "Слово і діло"

Я регулярно публікував огляди російських ракетних озброєнь, наголошуючи на низці їхніх недоліків, одним із яких завжди була точність.

То чому ж, чому ж я дивуюсь? Дивуюсь саме кількості. Це просто ганьба якась. Можна вважати, що російська високоточна зброя – це міф.

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