Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, военно-промышленный комплекс России разбился об Украину.

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В силе российской армии усомнились

Как отметил Андрусив, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия терпит значительные потери. Танки и самолеты оккупантов удается сбивать не самой современной техникой, поэтому во многих странах задумались, действительно ли оружие россиян настолько эффективно, как считали ранее.

Первыми, кто начал уже отказываться от российского ВПК – это как раз страны Азиатского региона. В целом сейчас очень многие государства начали над этим серьезно задумываться. Поэтому, честно говоря, Россия сама нанесла себе удар по ВПК,

– отметил советник главы МВД.

Обратите внимание! По данным украинской разведки, в России пытаются преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую из-за международных санкций. Однако российские чиновники своими действиями лишь усугубляют эффект санкций.

Санкции против России из-за войны: другие новости

Правительство Великобритании 19 мая ввело ограничительные меры против 3 российских авиаперевозчиков из-за вторжения страны-агрессора в Украину.

Шестой пакет санкций Европейского Союза против России, касающийся ограничения на закупки и использование российских энергоносителей, заблокирован из-за позиции Венгрии. В ЕС надеются, что компромисс по этому вопросу удастся найти.

В США призвали международные банки не помогать России. В противном случае в отношении них также будут применены соответствующие санкции.

Американская компания фаст-фуда McDonald's в мае полностью покинула российский рынок. Бизнес там начали продавать.

Компания Sylvamo Corporation, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей офисной бумаги, решила полностью уйти с рынка России.

Япония расширила список продуктов и технологий, запрещенных для экспорта на территорию России. В список вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.

Андрусив рассказал о военно-промышленном комплексе России: смотрите видео