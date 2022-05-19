Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, військово-промисловий комплекс Росії розбився об Україну.

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У силі російської армії засумнівалися

Як зауважив Андрусів, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зазнає значних втрат. Танки та літаки окупантів вдається збивати не найсучаснішою технікою, тож у багатьох країнах задумалися, чи справді зброя росіян є настільки ефективною, як вважали раніше.

Першими, хто почав вже відмовлятися від російського ВПК – це якраз країни азійського регіону. Загалом зараз дуже багато держав почали над цим серйозно замислюватися. Тому, чесно кажучи, Росія сама завдала собі удару по ВПК,

– зазначив радник глави МВС.

Зверніть увагу! За даними української розвідки, у Росії намагаються подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, яка виникла через міжнародні санкції. Проте російські чиновники своїми діями лише посилюють ефект санкцій.

Санкції проти Росії через війну: інші новини

Уряд Великої Британії 19 травня запровадив обмежувальні заходи проти 3 російських авіаперевізників через вторгнення країни-агресорки в Україну.

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який стосується обмеження на закупівлі й використання російських енергоносіїв, заблоковано через позицію Угорщини. У ЄС сподіваються, що компроміс щодо цього питання таки вдасться знайти.

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Андрусів розповів про військово-промисловий комплекс Росії: дивіться відео