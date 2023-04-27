Доктор Мустафа Канбек – генеральный секретарь Объединенной Черкесии подчеркнул, что Россия представляет наибольшую угрозу мировой безопасности, а следовательно, ее необходимо ослабить. 24 Канал.

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Территорию Россию можно использовать во благо

Россия самая большая страна в мире, которая занимает более одной восьмой площади суши Земли. Ее огромная территория охватывает одиннадцать часовых поясов и имеет общие границы с 16 странами-членами ООН. И это можно использовать во благо.

"Невозможно десятилетиями удерживать эту территорию с ее 143-миллионным населением. В любом случае, в России можно создать множество зон безопасности, куда можно направить всех лиц, ищущих убежища или нелегальных мигрантов. Безопасность может обеспечить ООН или НАТО", – считает Мустафа Канбек.

По его словам, подобные операции уже проводились. Раньше использовались в основном территории третьих стран, но в этом случае по международному соглашению могут использоваться и территории России.

Россия – самая серьезная угроза Земле и человечеству. Россию нужно ослабить настолько, чтобы она не смогла сразу создать угрозу даже своему соседу или собственному народу. Мы должны сделать это ради человечества,

– подчеркнул Мустафа Канбек.

Мустафа также отметил, что Западные страны должны поддерживать меньшинства Российской Федерации. Поскольку многие были вынуждены покинуть Россию и переехать жить в другие более безопасные страны.

Распад России следует контролировать

"Россия разваливается, и это следует делать под контролем. Сможет ли Запад справиться с этой ситуацией или потерпит неудачу?", – риторически спросил Мустафа Канбек.

Он также предложил, что Китай или Индия могут занять ценные природные ресурсы России. По словам генсекретаря, этот вопрос должен быть обсужден в ООН совместно с представителями построссийских республик. И тогда удастся прийти к консенсусу, по поводу того, как и кем будут использоваться ресурсы огромной территории России.

Приоритет должны получить люди, уже проживающие в этих регионах, и следует регулировать предотвращение правовой культуры или использования ресурсов,

– подчеркнул Мустафа Канбек.

Генсек Объединенной Черкесии отметил, что человечество может найти способ посредством международного сотрудничества, как справиться с самой большой угрозой для себя – с Россией.