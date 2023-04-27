Доктор Мустафа Канбек – генеральний секретар Об'єднаної Черкесії наголосив, що Росія становить найбільшу загрозу світовій безпеці, а відтак, її необхідно послабити, інформує 24 Канал.

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Територію Росію можна використати на благо

Росія найбільша країна у світі, яка займає понад одну восьму площі суші Землі. Її величезна територія охоплює одинадцять часових поясів і має спільні кордони з 16 країнами-членами ООН. І це можна використати на благо.

"Неможливо десятиліттями утримувати цю територію із її 143-мільйонним населенням. У будь-якому випадку, в Росії можна створити безліч зон безпеки, куди можна направити всіх осіб, які шукають притулку, або нелегальних мігрантів. Безпеку може забезпечити ООН чи НАТО", – вважає Мустафа Канбек.

За його словами, такі операції уже проводились. Раніше використовувалися здебільшого території третіх країн, але в цьому випадку за міжнародною угодою можуть використовуватися й території Росії.

Росія – найсерйозніша загроза для Землі та людства. Росію треба послабити настільки, щоб вона не змогла одразу створити загрозу навіть своєму сусідові чи власному народу. Ми повинні зробити це заради людства,

– наголосив Мустафа Канбек.

Мустафа також зауважив, що Західні країни мають підтримувати меншини Російської Федерації. Оскільки багато з них були вимушені покинути Росію і переїхати жити у інші більш безпечні країни.

Розпад Росії слід контролювати

"Росія розвалюється, і це слід робити під контролем. Чи зможе Захід упоратися з цією ситуацією чи зазнає невдачі?", – риторично запитав Мустафа Канбек.

Він також запропонував, що Китай чи Індія можуть зайняти цінні природні ресурси Росії. За словами генсекретаря, це питання мають обговорити в ООН спільно з представниками постросійських республік. І тоді вдасться дійти консенсусу, щодо того, як і ким будуть використовуватися ресурси величезної території Росії.

Пріоритет мають отримати люди, які вже проживають у цих регіонах, і слід регулювати запобігання у правовій культурі чи використанні ресурсів,

– наголосив Мустафа Канбек.

Генсек Об'єднаної Черкесії зауважив, що людство може знайти спосіб за допомогою міжнародного співробітництва, як впоратися із найбільшою загрозою для себе – з Росією.