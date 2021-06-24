Россия сатанеет: что следует знать об инциденте с британским эсминцем

Я уже говорил, что Россия с перепугу обстреляла британский эсминец продуктами своего испуга. Не все поняли, поэтому объясняю сарказм. Далее читайте на украинском.

Йшлося про російський фейк про обстріл британського есмінця. Так буває, коли хочеш виглядати сильним і страшним, але лячно. Ось і доводиться вигадувати подвиги, яких не було, для підтримання авторитету, якого немає.

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Ви вже знаєте, що богадільня Шойгу заявила про обстріл британського есмінця HMS Defender. Мовляв, він зайшов у територіальні води РФ, тому й обстріляли. Навіть якби цей факт дійсно мав місце, Британія не порушила б жодного міжнародного та власного закону, адже вона, як і весь цивілізований світ, не визнає анексії.

Тобто з точки зору міжнародного права росіяни у цих водах – щось типу сомалійських піратів.

Не забуваємо також, що на борту саме цього есмінця кілька днів тому було підписано українсько-британський меморандум про розвиток українського флоту.

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Про що ця ситуація говорить нам?

Про те, що Росія сатаніє і здатна на будь-які провокації не лише стосовно України, а й наших союзників. Існує лише один вихід – колективна безпека, а саме – НАТО. Ну або "якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", як пише міністр Кулеба.

Залишається тільки співчувати мешканцям Криму, які тепер мешкають у зоні постійного конфлікту.

Крим – потенційна зона бойових дій між і якщо Росія дійсно наважиться обстріляти щось натівське, нещодавні повені та відсутність води стануть найменшими проблемами кримчан.