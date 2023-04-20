Авиабомбы попали в многоэтажку. В результате попадания обрушился целый подъезд.

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Последствия обстрела

Страна-гной еще раз доказывает, что не имеет никаких моральных принципов. После сброса авиабомб жилой дом обрушился. Под завалами оказались люди.

Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилой дом. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и утраченные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все на что способны россияне,

– говорится в сообщении.

На странице бригады опубликовали жуткие кадры разрушения. Пока о жертвах или пострадавших информации нет.

Россия ударила по Угледару / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

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