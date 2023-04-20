Авіабомби влучили у багатоповерхівку. Внаслідок влучання обвалився цілий під'їзд.

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Наслідки обстрілу

Країна-гній вкотре доводить, що не має ніяких моральних принципів. Після скидання авіабомб житловий будинок обвалився. Під завалами опинилися люди.

Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію – вижити в цій війні. Замість надії – лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть - це все на що здатні росіяни,

– йдеться у повідомленні.

На сторінці бригади опублікували моторошні кадри руйнації. Наразі про жертв чи постраждалих інформації немає.

Росія вгатила по Вугледару / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

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