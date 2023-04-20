Авіабомби влучили у багатоповерхівку. Внаслідок влучання обвалився цілий під'їзд.
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Наслідки обстрілу
Країна-гній вкотре доводить, що не має ніяких моральних принципів. Після скидання авіабомб житловий будинок обвалився. Під завалами опинилися люди.
Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію – вижити в цій війні. Замість надії – лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть - це все на що здатні росіяни,
– йдеться у повідомленні.
На сторінці бригади опублікували моторошні кадри руйнації. Наразі про жертв чи постраждалих інформації немає.
Росія вгатила по Вугледару / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців
Окупанти обстріляли Вовчанськ: деталі
- Російські військові ввечері 18 квітня завдали авіаудару по Вовчанську, що на Харківщині. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 2 житлові будинки, господарчі споруди, а також ринок. Що стосується останнього, то внаслідок масштабної пожежі вигоріло близько 60 павільйонів.
- Зранку 19 квітня стало відомо, що через удар поранень зазнало подружжя 68 та 54 років. Їм на місці надали допомогу. Згодом з-під завалів рятувальники дістали тіла двох мирних мешканців. Росіяни забрали життя у 50-річного чоловіка та 44-річної жінки.
- Відомо, що до пошуково-рятувальних робіт залучали 15 рятувальників і 15 співробітників комунальних служб.