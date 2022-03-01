Денисова заявила, что Россия сбросила вакуумную бомбу в Ахтырке: в Генштабе пока не подтверждают

Людмила Денисова 1 марта сообщила, что Россия сбросила вакуумную бомбу в Ахтырке. В Генштабе ВСУ пока эту информацию не подтверждают.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова сообщила, что в Ахтырке на Сумщине Россия применила вакуумную бомбу. Резолюция ООН еще в 1976 году признала такой тип оружия негуманным средством ведения войны.

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Сумская область, город Ахтырка, врагом применены термобарические боеприпасы – так называемая "вакуумная бомба" попала в склад нефтяного налива,

– заявила Денисова.



Что надо знать о вакуумных бомбах / Телеграм Андрея Цаплиенко

Харьков обстреливается кассетными бомбами

Денисова рассказала, что Харьков Россия обстреливает кассетными бомбами. Враг "начиняет" их минами "лепестков". Это оружие неразрешено.

Тем временем в Бердянске (Запорожская область) противопехотные мины врага обнаружили возле жилых домов.

"Это – геноцид"

Денисова подчеркнула: война России против Украины – это геноцид украинского народа. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась к международному сообществу. Она призвала применить к России санкции, соразмерные преступлениям государства-террориста.

"Будущее всего цивилизованного мира решается сейчас на украинской земле", – подытожила Денисова.

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