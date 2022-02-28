Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она принялась перечислять "друзей" России, однако ее перечень ограничился только одной страной.

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Россия считает, что у нее все еще есть "друзья"

Конечно есть (друзья у России, – 24 канал). Посмотрите на реакции мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. Ну, в частности, Китай. Вы же видите эту реакцию,

– сказала Захарова.

К слову, Китай после вторжения призвал Россию и Украину продолжать переговоры.

Дальше она говорила что-то о том, что власти Украины "делегитимизировали себя", а теперь якобы будет осознание того, почему это происходит. "Потому что пичкали Украину оружием, потому что центральная власть просто делегитимизировала себя в Киеве, не контролирует ситуацию тогда, когда по всей стране оружие распространяли весь год", – добавила чиновник.

Захарова также традиционно пожаловалась на Запад – мол, он не давал и не дает России распространять правду.

Напомним, весь цивилизованный мир осуждает агрессию России по отношению к Украине. На нее наложили многие санкции, в планах &ndh; новые ограничения. Поддержку государству-агрессору выражают всего несколько стран и оккупированные им территории.