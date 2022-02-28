Відповідну заяву зробила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона взялася перелічувати "друзів" Росії, однак її перелік обмежився лише однією країною.

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Росія вважає, що все ще має "друзів"

Звичайно є (друзі в Росії – 24 канал). Подивіться на реакцію світових гігантів. Ті, які не видають себе за гігантів, а справжні гіганти. Ну, зокрема, Китай. Ви ж бачите цю реакцію,

– сказала Захарова.

До слова, Китай після вторгнення закликав Росію та Україну продовжувати переговори.

Далі вона говорила щось про те, що влада України "делегітимізувала себе", а тепер нібито буде усвідомлення того, чому це відбувається. "Тому що напихали Україну зброєю, тому що влада центральна просто делегітимізувала себе в Києві, не контролює ситуацію тоді, коли по всій країні зброю розповсюджували весь рік", – додала посадовиця.

Захарова також традиційно поскаржилася на Захід – мовляв, він не давав і не дає Росії поширювати "правду".

Нагадаємо, весь цивілізований світ засуджує агресію Росії щодо України. На неї наклали багато санкцій, у планах – нові обмеження. Підтримку державі-агресорці висловлюють всього кілька країн і окуповані нею території.

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