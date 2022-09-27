Аккурат к объявленной мобилизации: Сноуден получил гражданство россии

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил гражданство россии. Его предоставил диктатор владимир путин.

Об этом говорится в соответствующем указе путина. Теперь он должен подлежать мобилизации, информирует 24 канал.

Читайте также Сноуден попросил Обаму помиловать его

Пойдет ли Сноуден воевать

По закону, он должен был официально теперь также быть мобилизованным и идти на войну против украинцев в качестве пушечного мяса. Об этом сразу же взволновались пропагандисты и путинисты в россии. В частности, маргарита симоньян риторически спросила в соцсетях, мобилизуют ли Сноудена. Потом смеялась, что нет, потому что он айтишник.

Российский адвокат Анатолий Кучерена сказал, что Сноуден не подлежит призыву. Объяснил это тем, что не служил в русской армии, не имеет практики и опыта военной службы.

Адвокат сообщил также, что российское гражданство будет добиваться и жена американца.

История Сноудена