Аккурат к объявленной мобилизации: Сноуден получил гражданство россии
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил гражданство россии. Его предоставил диктатор владимир путин.
Об этом говорится в соответствующем указе путина. Теперь он должен подлежать мобилизации, информирует 24 канал.
Читайте также Сноуден попросил Обаму помиловать его
Пойдет ли Сноуден воевать
По закону, он должен был официально теперь также быть мобилизованным и идти на войну против украинцев в качестве пушечного мяса. Об этом сразу же взволновались пропагандисты и путинисты в россии. В частности, маргарита симоньян риторически спросила в соцсетях, мобилизуют ли Сноудена. Потом смеялась, что нет, потому что он айтишник.
Российский адвокат Анатолий Кучерена сказал, что Сноуден не подлежит призыву. Объяснил это тем, что не служил в русской армии, не имеет практики и опыта военной службы.
Адвокат сообщил также, что российское гражданство будет добиваться и жена американца.
История Сноудена
- Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в октябре 2020 года получил бессрочный вид на жительство в россии. Ранее его объявили в международный розыск и заочно обвинили в шпионаже.
- Эдвард Сноуден работал программистом и системным администратором. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира.
- Это повлекло за собой целый ряд международных скандалов, а самого Сноудена в США заочно обвинили в шпионаже и объявили в международный розыск. Он просил политического убежища в более чем 20 странах мира, но согласилась только россия. С тех пор программист живет где-нибудь на ее территории, но не в москве.