Россия сейчас – большее зло, чем Северная Корея, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил: если взглянуть на результаты опроса общественного мнения в любой стране, Украина – лидер среди тех, кому симпатизируют и кого поддерживают.

Украинский лидер подчеркнул: между тем, Россия – уже не просто среди врагов, сообщает 24 канал. Сейчас она большее зло, чем Северная Корея.

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Россия – не просто среди врагов. А даже больше чем враг, большее зло, чем Северная Корея. Именно так думают, например, американцы. Обычные люди во всех штатах. Как и обычные люди во всех европейских странах,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что благодарен людям за поддержку и понимание борьбы украинцев с российскими захватчиками. Зеленский добавил: украинцы – сплочены одной мечтой: жить свободно на своей земле.

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