Соответствующие подробности сообщил генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков. Он командует воздушно-десантными войсками.
Важно Украинская армия готовится к освобождению оккупированных территорий, – главнокомандующий ВСУ
Сердюков уточнил, что новая военная часть будет находиться в составе 7 десантно-штурмовой (горной) дивизии, которая дислоцируется в Новороссийске. По его словам, российский президент Владимир Путин подписал указ о формировании полка. Кроме этого, есть и уже и соответствующая исполнительная директива начальника Генерального штаба.
Милитаризация Крыма: что происходит
- Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что Россия сознательно превратила Крым в военную базу. Зато Зеленский отметил, что полуостров сейчас выглядит как авианосец.
- В начале августа в Министерстве обороны сообщили, что разведка установила на острове Змеиный новые средства слежения за Россией. Новые приборы для контроля безопасности предоставили иностранные партнеры Украины.
- Кремль регулярно проводит военные учения в Крыму и в Черном море после оккупации полуострова в 2014 году. Туда постоянно завозят военную технику. Генассамблея ООН еще в 2019 году призвала Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.