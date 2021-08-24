Соответствующие подробности сообщил генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков. Он командует воздушно-десантными войсками.

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Сердюков уточнил, что новая военная часть будет находиться в составе 7 десантно-штурмовой (горной) дивизии, которая дислоцируется в Новороссийске. По его словам, российский президент Владимир Путин подписал указ о формировании полка. Кроме этого, есть и уже и соответствующая исполнительная директива начальника Генерального штаба.

Обратите внимание! Ранее российские воздушно-десантные войска были представлены десантно-штурмовым батальоном. Он периодически меняется по принципу ротации.

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