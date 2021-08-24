Відповідні подробиці повідомив генерал-полковник російської армії Андрій Сердюков. Він командує повітряно-десантними військами.

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Сердюков уточнив, що нова військова частина перебуватиме у складі 7 десантно-штурмової (гірської) дивізії, яка дислокується у Новоросійську. За його словами, російський президент Володимир Путін вже підписав указ про формування полку. Крім цього, є й вже й відповідна виконавча директива начальника Генерального штабу.

Зверніть увагу! Раніше російські повітряно-десантні війська були представлені десантно-штурмовим батальйоном. Він періодично змінюється за принципом ротації.

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