Достаточный повод для расширения санкций, – Зеленский о спровоцированном росте цены на газ

россияне предпринимают попытки шантажирования Европы своим газом. Они надеются на ослабление санкций, но могут получить обратный результат.

Экономика российских оккупантов страдает от принятых Европой санкций. Вместо того, чтобы забраться из Украины и заплатить репарации, они решили прибегнуть к шантажу и в очередной раз убедить цивилизованный мир, что россия должна быть в изоляции на десятки лет.

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Зеленский призвал ужесточить санкции

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил о том, что Британия решила расширить санкции против России. Он поблагодарил наших друзей за такую ​​решительную позицию, которая является примером для всего цивилизованного мира. В частности, этот пример следует последовать Европе, которую россияне решили шантажировать своим газом.

Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что с помощью "газпрома" оккупанты будут делать все возможное для того, чтобы эта зима стала для Европы наиболее жесткой в ​​надежде, что ЕС испугается и ослабит санкции.

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