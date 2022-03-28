Россия сильно уменьшится в экономическом и политическом планах, а Украина вырастет, – журналист

Экономика России сейчас очень страдает из-за санкций Запада. А после войны РФ сильно снизится в экономическом и политическом планах, а Украина наоборот – вырастет.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

На тему Зеленский – мировой лидер номер один, – российский журналист Яковенко

По его словам, РФ не понимает того, как устроена экономика, и думает, что если всем продавать свои рубли, то он заменит доллар, и все изменится (к лучшему – ред.).

Мир действительно изменится, из-за чего Россия сильно уменьшится. Трудно сказать, насколько именно, но, тем не менее, радикально уменьшится в экономическом, политическом и военном планах. В то же время, Украина наоборот – существенно увеличится,

– заявил Яковенко.

Он добавил, что, конечно, относительно экономического плана – это будет тяжело и не быстро в Украине, но в политическом плане роль нашей страны резко возрастет.

Кроме того, российский журналист ответил на вопрос, есть ли возможность военного переворота в РФ. По его мнению есть, но он очень маловероятен, потому что для этого нужно определенное количество людей, имеющих моральный потенциал.

"Сейчас таких людей нет, потому что Путин не зря 20 лет "зачищал" всех. Там остались люди типа Золотова, которому безразлично, кому служить. И на военный переворот они не готовы", – объяснил Иван Яковенко.

К слову, Россия захотела, чтобы "недружественные" ей страны платили за газ рублями. Но министры энергетики стран "Большой семерки" отказали агрессору в такой просьбе. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабэк после переговоров со своими коллегами.

Интересно – Почему журналистку, которую с плакатом показали на росТВ, не уволили: