Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу.

До теми Зеленський – світовий лідер номер один, – російський журналіст Яковенко

За його словами, РФ не розуміє того, як влаштована економіка, та думає, що якщо всім продавати свої рублі, то він замінить долар, і все зміниться (на краще, – ред.).

Світ дійсно зміниться, через що Росія дуже зменшиться. Важко сказати наскільки саме, але тим не менше, радикально зменшиться в економічному, політичному та військовому планах. Водночас Україна навпаки – суттєво збільшиться,

– заявив Яковенко.

Він додав, що звісно щодо економічного плану – то це буде важко та не швидко в Україні, але в політичному плані роль нашої країни різко зросте.

Окрім того, російський журналіст відповів на питання, чи є можливість воєнного перевороту в РФ. На його думку є, але він дуже малоймовірний, тому що для цього треба певна кількість людей, які мають моральний потенціал.

"Зараз таких людей немає, бо Путін недаремно 20 років "зачищав" всіх. Там лишилися люди, типу Золотова, якому байдуже, кому служити. І на воєнний переворот вони не готові", – пояснив Іван Яковенко.

До слова, Росія захотіла, щоб "недружні" їй країни платили за газ рублями. Але міністри енергетики країн "Великої сімки" відмовили агресору у такому проханні. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек після переговорів зі своїми колегами.

Цікаво – Чому журналістку, яку з плакатом показали на росТВ, не звільнили: