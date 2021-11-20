Россия скапливает войска на границе с Украиной: кто действительно поможет противостоять Кремлю

"План Б Путина". Под таким названием вышла статья в авторитетном британском издании The Guardians. В ней журналисты пытаются выяснить, зачем Россия скапливает войска на границе с Украиной. И приходят к неутешительному выводу.

По мнению журналистов The Guardians, Путин пытается повысить градус напряжения, чтобы заставить Киев идти на уступки относительно урегулирования конфликта на Донбассе. А именно, чтобы власти пошли на прямые переговоры с предводителями ОРДЛО.

К теме Ловушка для Европы: миграционный кризис может быть прикрытием для Путина

Тем самым признав, что это внутренний конфликт и Россия якобы здесь ни при чем. А еще Москва своим бряцанием оружием пытается давить на Запад, который помогает Украине.

Кремль стремится напугать украинские власти

Кроме того, Кремль стремится напугать украинские власти, чтобы помешать еще большему сближению нашего государства с ЕС и особенно с НАТО. В Альянсе, понимая всю серьезность ситуации, призвали Россию воздержаться от эскалации напряжения на границе с Украиной.

Мы должны быть реалистичными по поводу этих вызовов и значительного наращивания военного присутствия России. Мы видим необычную концентрацию войск, и мы знаем, что Россия раньше была готова использовать эти виды военного потенциала для агрессивных действий против Украины. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Поддержка Великобритании и ЕС

Хорошо понимают намерения России и в Великобритании. Там уже начали подготовку военного подразделения для перебрасывания в Украину. Об этом узнали журналисты The Mirror. По их данным, тренировки спецназовцев начались сразу после того, как западная разведка сообщила о подозрительной активности россиян возле украинских границ.

400 – 600 солдат наготове. Их снаряжение упаковано, и они готовы вылететь в Украину и приземлиться там, или высадиться с помощью парашютов. Их подготовили к обеим возможностям,

– отметили в статье The Mirror.

Но, конечно, такого количества недостаточно, чтобы сдержать российское нашествие. В Европе тем временем Украине говорят: "Можем поддержать только на дипломатическом и политическом уровнях. А на военном – нет".

"Мы будем продолжать действовать так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", – подчеркнул верховный представитель ЕС по безопасности и иностранным делам Жозел Боррель.

Поможет ли Запад Украине в войне с Россией: смотрите сюжет 24 канала

ЕС не изменяет Украине

Впрочем, об измене Украине речь не идет, убеждены отечественные эксперты.

"У европейцев самих нет полноценного военного альянса. Сам по себе Европейский Союз не может помочь, потому что у него самостоятельной армии нет", – объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Рекомендуем Украину скоро будут просить вступить в НАТО, – прогнозирует Резников

Европейцы уже долгое время пытаются договориться о создании собственных вооруженных сил без участия НАТО. Впрочем, эти переговоры постоянно упираются в нежелание части членов ЕС тратить дополнительные деньги на параллельные к Альянсу структуры и политические амбиции других.

Но, несмотря на такую ​​разобщенность Европы в оборонных вопросах, это не означает, что мы не можем рассчитывать на военную помощь отдельных европейских стран.

Франция чрезвычайно усиливает вопросы безопасности в Европе, поэтому я думаю, теоретически возможно, даже и Франция прислала бы свою бригаду,

– подчеркнул Мусиенко.

Пока же французы традиционно выражают обеспокоенность по поводу скопления Россией войск на наших границах. А вот Швеция уже вызвалась отправить своих военных в Украину. Правда, пока речь идет о военно-тренировочной миссии.

Украина должна готовиться к вероятному наступлению России

Это четкий сигнал для Кремля, что европейские страны не бросят наше государство наедине перед российской агрессией. Мы должны и сами готовиться к вероятному наступлению России, убеждены отечественные эксперты. Ибо оборона собственного государства – это наша задача.

Следует рассчитывать на собственные силы и прямые договоры с любыми странами за пределами того же Североатлантического альянса или Европейского Союза, или любого блока. Основной упор нужно делать на наших партнеров. Это у нас США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, Турция. Олег Жданов Военный эксперт

Украина уже приступила к этой работе. Украинский министр обороны поехал в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой. Главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба обсудил вопросы безопасности с европейскими политиками и чиновниками НАТО в Брюсселе.

Читайте также Путин хочет убедить Байдена в своем безумии: Украина нанесла удар России

Как заявил глава отечественного МИД, сотрудничество с Альянсом и европейскими партнерами в противостоянии российской агрессии будет включать усиление санкционного давления на Кремль и поставки оружия Украине.