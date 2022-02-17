Россия сконцентрировала возле Украины 130 тысяч военных, – секретарь оборонного комитета Рады
Источник:Радио НВ
Россия продолжает стягивать своих военных к украинским границам. Сейчас там сосредоточено около 130 тысяч единиц личного состава.
Однако среди них нет бригад, готовых к полномасштабной войне. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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150 (тысяч российских военных вблизи границы – 24 канал) нет, я уверен. Возможно, 130 тысяч, если мы возьмем вместе с (теми, что находятся на территории оккупированных – 24 канал) Крыма, Донецкой и Луганской областей и войсками вплоть до Кавказа. Может, будет 130 тысяч вместе с флотом,
– сказал нардеп.
У России – большие проблемы в армии
Парламентарий отметил, что у России – дивизионная система. Он объяснил, что там воюют дивизии и бригады.
"Когда они не боеготовые, берут из одного подразделения что-то боеготовое, из второго, из третьего, и лепят из этого батальонно-тактическую группу, которая численностью только по 500 – 600 – 700 людей. Собрали все хорошее и отправляют куда-то на Запад, к нашим границам", – продолжил он.
У них очень большие проблемы в армии: нет боеготовых частей, они едут с Дальнего Востока. Это свидетельствует, что целых бригад, готовых к войне, у них нет,
– указал Роман Костенко.
Угроза остается актуальной
В то же время секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки добавил, что угроза со стороны России остается актуальной. Ведь страна-агрессор способна на локальные военные действия.
Угроза у нас остается с 2014 года. Каждый раз как график – то растет, то уменьшается, в зависимости от стабильности ситуации либо внутри страны, либо политической ситуации вокруг страны. Поэтому угроза у нас была, есть и будет. Самая большая угроза – это точечная эскалация,
– подытожил нардеп.