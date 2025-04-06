"В Атлантике бушует война": Россия тайно следит за подводными лодками Британии, – The Telegraph

Российские шпионские сенсоры обнаружили в водах вокруг Великобритании, они предназначены для слежения за атомными подводными лодками типа Vanguard. Часть из них выбросило на берег, где их обнаружил Королевский флот.

Соответствующую находку военные расценивают как угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.



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За чем следит Россия

По данным издания, Россия пыталась получить разведывательные данные о 4 подводных ракетоносцах. Сейчас один из них выполняет миссию в рамках постоянного морского ядерного сдерживания. У Москвы есть флот специализированных подводных судов, которые, вероятно, лучше подготовлены к операциям на морском дне, чем техника НАТО.

Отмечают, что во время войны против Украины Кремль активизировал действия по шпионажу и диверсиям, в частности повреждение подводных кабелей, трубопроводов и военной инфраструктуры. В течение 15 месяцев в Балтийском море зафиксировано не менее 11 инцидентов с интернет-кабелями.

Инсайдер из структур обороны назвал такие действия преднамеренными. Великобритания и союзники активизировали наблюдение в ответ. Система Nordic Warden, которая использует ИИ для мониторинга перемещения российского теневого флота, была развернута после атаки на кабель между Эстонией и Финляндией.

Не должно быть никаких сомнений, в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается после окончания холодной войны, а теперь снова набирает обороты. Мы видим феноменальную активность России,

– заявил высокопоставленный британский военный.

Еще в прошлом году вблизи британского побережья появился российский разведывательный корабль "Янтарь", деятельность которого координирует Главное управление глубоководных исследований. Один из собеседников The Telegraph сказал, что "это немного похоже на космическую гонку".

"Этот мир окутан тайной и хитростью, очень трудно получить абсолютную ясность. Но дыма достаточно, чтобы предположить, что где-то что-то горит", – добавил источник. Еще один чиновник сказал: "Мы должны играть по правилам. Но если раньше мы играли хорошо, то сейчас мы стали более мускулистыми."

В Министерстве обороны Великобритании в свою очередь заявили о намерениях усилить безопасность критически важной оффшорной инфраструктуры.

Вместе с нашими союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным силам мы усиливаем нашу реакцию, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не могут работать тайно вблизи Великобритании или вблизи территории НАТО, используя новые технологии, такие как искусственный интеллект, и координируя патрулирование с нашими союзниками. И наши непрерывные средства ядерного сдерживания в море продолжают патрулировать мировые океаны незамеченными, как это было в течение 56 лет,

– отметили в британском оборонном ведомстве.