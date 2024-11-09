Россия может обогнать ЕС в производстве артснарядов в 2025: Сибига сделал серьезное предостережение

Россия сможет обогнать все страны ЕС вместе взятые уже в 2025 году в производстве артснарядов, увеличив разницу как минимум на 30%. Такая угроза вполне реальна в случае отсутствия реакции или попыток предотвратить.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррелем, сообщают корреспонденты 24 Канала.

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Россия сможет производить на 30% больше артснарядов, чем ЕС

По данным украинской разведки, следующего года, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе взятые,

– заявил глава украинского МИДа.

По его словам, уже сейчас надо стратегически осмысливать это и стратегически предотвращать. Первоначально, как отметил министр, речь идет о так называемом теневом флоте, который даже сейчас помогает России в обход санкций продолжать торговать энергоносителями и нефтью.

"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие усиления санкционной политики Европейского союза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", – добавил министр иностранных дел Украины.

На днях Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что один российский теневой флот зарабатывает около 12 миллиардов долларов ежемесячно. Соответственно сумма дохода за почти три года войны превышает сумму всех средств, которые Украина получила от стран мира.