Взрывы в Сумах прогремели ориентировочно после 5 часов 22 ноября. Тревогу в регионе объявили еще в 01:10 22 ноября. 24 Канал пишет со ссылкой на ОВА, что на месте удара по состоянию на 6:57 проводят аварийно-спасательные работы.

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Что известно о последствиях взрывов в Сумах

Сумская военная администрация написала, что в результате атаки врага по жилому микрорайону, предварительно:

2 человека погибли,

12 – получили ранения различной степени тяжести.

Власти призвали людей соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Суспильне сообщило с места происшествия, что один из погибших – 30-летний мужчина.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье погибшего мужчины.

Трагические последствия взрывов в Сумах / фото ОВА и Суспильного

Городской совет сообщил, что из-за вражеской атаки на проспекте Свободы перекрыли движение транспорта. Ведь службы ликвидируют последствия попадания россиян.