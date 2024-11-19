На момент своей смерти во время вражеского обстрела Сум девочка ходила в 9 класс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сумского ЗЗСО I-III ступеней №15 СМР в фейсбуке.

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Что известно об Анастасии Боровик, которую убила Россия

В школе, где училась девочка, разместили сообщение, где отметили, что в результате ракетного удара по жилому сектору 17 ноября 2024 года в Сумах российские террористы забрали жизнь замечательной девочки, ученицы 9-А класса Анастасии Боровик.

Нет слов, чтобы выразить все, что сейчас чувствует каждый из нас. Печаль, боль, скорбь,

– говорится в сообщении.

В учебном заведении также попросили всех, кто хочет поддержать финансово семью Анастасии, присоединиться к помощи маме. Там отметили, что ящик для сбора будет стоять в фойе школы до среды, 20 ноября.



Анастасия Боровик погибла после атаки Сум 17 ноября / Фото из фейсбука Светланы Гончаренко

"К сожалению, мы можем теперь только вспоминать улыбающуюся и лучшую девочку Настю, потому что ее уже нет рядом. Школьная семья в трауре", – отметили в школе, где училась Анастасия.

24 Канал также выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей из-за российской атаки в Сумах Анастасии Боровик

К слову, из-за вражеской атаки по Сумах 17 ноября также погиб и 9-летний Илья Дорошенко. Третьеклассник с детства боролся с тяжелыми болезнями, его запомнили, как энергичного и светлого ребенка.