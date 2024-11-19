На момент своєї смерті під час ворожого обстрілу Сум дівчинка ходила у 9 клас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сумського ЗЗСО І-III ступенів №15 СМР у фейсбуці.

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Що відомо про Анастасію Боровик, яку вбила Росія

У школі, де навчалася дівчинка, розмістили допис, де зазначили, що внаслідок ракетного удару по житловому сектору 17 листопада 2024 року у Сумах російські терористи забрали життя чудової дівчинки, учениці 9-А класу Анастасії Боровик.

Немає слів, щоб висловити все, що зараз відчуває кожен із нас. Сум, біль, скорбота,

– мовиться у повідомленні.

У навчальному закладі також попросили всіх, хто хоче підтримати фінансово родину Анастасії, долучитися до допомоги матусі. Там зазначили, що скринька для збору стоятиме у фоє школи до середи, 20 листопада.



Анастасія Боровик загинула після атаки Сум 17 листопада / Фото з фейсбуку Світлани Гончаренко

"На жаль, ми можемо тепер тільки згадувати усміхнену та найкращу дівчинку Настю, бо її вже немає поруч. Шкільна родина в жалобі", – наголосили у школі, де навчалася Анастасія.

24 Канал також висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої через російську атаку у Сумах Анастасії Боровик

До слова, через ворожу атаку по Сумах 17 листопада також загинув і 9-річний Ілля Дорошенко. Третьокласник з дитинства боровся з важкими хворобами, його запам'ятали, як енергійну та світлу дитину.