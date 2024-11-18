Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Центру Національного Спротиву.

Дивіться також Росія вдарила по будинку у Сумах: кількість загиблих і постраждалих зросла

Росія застосувала "Іскандер" для удару по Сумах

За інформацією Центру національного спротиву, обстріли Сум здійснювались із використанням ракетного комплексу "Іскандера",

– ідеться в повідомленні.

У Центрі Національного Спротиву оприлюднили фото, на якому зображений уламок ракети з характерним маркуванням: МТ25-95-060 і серійним номером Н240030685, які чітко вказують на її російське походження.



Окупанти застосували "Іскандер" для удару по Сумах / Фото Центр Національного Спротиву

У Центрі Національного Спротиву зазначили, що хоч Росія продовжує заперечувати свої злочини, поширюючи дезінформацію, наслідки обстрілів та підтверджені факти говорять самі за себе. Там наголосили, що відповідальність за смерті мирних жителів та руйнування інфраструктури несе виключно країна-агресорка.

"Ці обстріли вкотре демонструють терористичний характер дій окупантів. Вони прагнуть знищити мирне життя, але ми пам'ятаємо кожен злочин і документуємо його", – резюмували в Центрі Національного Спротиву.

Нагадаємо, що Росія 17 листопада атакувала Суми. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. Усе, що відомо про удар окупантів по Сумах, читайте в матеріалі 24 Каналу.