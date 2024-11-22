Вибухи в Сумах пролунали орієнтовно після 5 години 22 листопада. Тривогу в регіоні оголосили ще о 01:10 22 листопада. 24 Канал пише з посиланням на ОВА, що на місці удару станом на 6:57 проводять аварійно-рятувальні роботи.

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Що відомо про наслідки вибухів в Сумах

Сумська військова адміністрація написала, що внаслідок атаки ворога по житловому мікрорайону, попередньо:

2 людини загинули,

12 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Влада закликала людей дотримуватись правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Суспільне повідомило з місця події, що один із загиблих – 30-річний чоловік.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого чоловіка.

Трагічні наслідки вибухів у Сумах / фото ОВА та Суспільного

Міська рада повідомила, що через ворожу атаку на проспекті Свободи перекрили рух транспорту. Адже служби ліквідовують наслідки влучання росіян.