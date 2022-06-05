Россия снова лжет: в Укрзализныце рассказали о целях и последствиях ракетных ударов по Киеву
5 июня 2022 , 15:02Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Камышина
Российские оккупанты впервые за длительное время совершили ракетный обстрел столицы. Они решили приврать о своих успехах в этой атаке, поскольку реальными достижениями похвастаться не могут.
Российские оккупанты решили на ровном месте придумать себе новую победу. В их фантазии на территории Дарницкого вагоноремонтного завода, в который они попали, были танки и бронетехника.
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Очередная ложь российских оккупантов