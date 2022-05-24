Россияне продолжают смешить цивилизованный мир своими "зеркальными санкциями". Они до сих пор верят, что к ним когда-нибудь приедет хотя бы один адекватный человек, не говоря уже о каком-либо сотрудничестве.

Великобритания стала мощным союзником Украины в войне с русскими оккупантами. Враг решил своеобразно наказать элиту британцев, запретив им въезжать в Россию, путешествий куда ни один из них не планировал.

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Санкции России против лордов Великобритании

Рашисты принялись пугать цивилизованный мир, запрещая то, чего и так никто не собирался делать – ехать в Россию. Оккупанты убеждены, что после войны против Украины у них есть хоть какие-то шансы вызвать интерес адекватных людей.

МИД России заявил о том, что в ответ на мартовские санкции Великобритании запрещает 154 членам Палаты Лордов британского парламента въезжать в Россию. Что бы они там должны были забыть, чтобы совершить такое путешествие, рашисты не объяснили.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потакали русофобскому политически" курса", – говорится в заявлении россиян.

Санкции против России: последние новости

Российская нефть теряет спрос – никто не хочет покупать ее у оккупантов. На судах в море уже накопилось более 60 миллионов баррелей нефти из России – это рекорд. Сообщается, что большое количество этой нефти рашисты не могут найти покупателей.

Россияне уверенно шагают назад по времени. В России выросло количество кнопочных телефонов. Нет, дело не в желании россиян ограничить себя в использовании соцсетями – импорт смартфонов резко упал. Даже китайские бренды, не заявившие о выходе с российского рынка, начали поставлять оккупантам меньше своей продукции.

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