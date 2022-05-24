Велика Британія стала потужним союзником України у війні з російськими окупантами. Ворог вирішив дуже своєрідно покарати еліту британців, заборонивши їм в'їжджати до Росії, подорожей куди жоден з них не планував.

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Санкції Росії проти лордів Великої Британії

Рашисти взялися лякати цивілізований світ, забороняючи те, чого і так ніхто не збирався робити – їхати до Росії. Окупанти переконані, що після війни проти України в них є бодай якісь шанси викликати інтерес адекватних людей.

МЗС Росії заявило про те, що у відповідь на березневі санкції Великої Британії забороняє 154 членам Палати Лордів британського парламенту в'їжджати до Росії. Що б вони там мали забути, аби здійснити таку подорож, рашисти не пояснили.

"Зазначені особи, яким відтепер закрито в'їзд у нашу країну, зробили безпосередній внесок у вироблення антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки, використали свій авторитет для нагнітання антиросійської істерії у Великобританії, потурали русофобському політичному курсу", – йдеться в заяві росіян.

Санкції проти Росії: останні новини

Російська нафта втрачає попит – ніхто не хоче купувати її в окупантів. На суднах у морі вже накопичилося понад 60 мільйонів барелів нафти з Росії – наразі це рекорд. Повідомляється, що на велику кількість цієї нафти рашисти не можуть знайти покупців.

Росіяни впевнено крокують назад у часі. В Росії зросла кількість кнопкових телефонів. Ні, справа не в бажанні росіян обмежити себе у користуванні соцмережами – імпорт смартфонів різко впав. Навіть китайські бренди, які не заявили про вихід з російського ринку, почали постачати окупантам менше своєї продукції.

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