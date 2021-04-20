Россия снова угрожает выслать украинского дипломата
Россия снова угрожает из-за выдворения своего посла. В Министерстве иностранных дел говорят, что могут предпринять ответные меры в отношении одного из сотрудников посольства в Москве.
Источник:Интерфакс-Украина
В МИД выражают решительный протест и утверждают, якобы обвинения в адрес российского дипломата являются безосновательными. Мол, он не предпринимал действий, выходящих за рамки дипломатических функций.
Кстати МИД назвал фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины
Реакция российского МИДа
МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве,
– говорится в заявлении.
Утверждают, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении советника посольства России в качестве симметричного ответа, относительно ситуации с задержанием консула в Санкт-Петербурге. Убеждают, будто такой подход неприемлем, потому что украинскому дипломату порекомендовали покинуть Россию, якобы после противоправных действий.
Что этому предшествовало
- Консула Александра Сосонюка задержали 16 апреля в Санкт-Петербурге.
- ФСБ вменяет дипломату попытку получения секретной информации из баз данных российских спецслужб – якобы он интересовался прописками, номерами автомобилей и тому подобное.
- В украинском МИД рассказали, что задержание Сосонюка готовили заранее. Такой поступок назвали провокацией.
- Россия заявила, что высылает Сосонюка из страны.
- В МИД Украины отреагировали, заявили, что выдворят российского дипломата Черникова в ответ.
- Министерство прислало российскому посольству ноту об объявлении его старшего сотрудника персоной нон-грата.
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