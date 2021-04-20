Россия снова угрожает из-за выдворения своего посла. В Министерстве иностранных дел говорят, что могут предпринять ответные меры в отношении одного из сотрудников посольства в Москве.

В МИД выражают решительный протест и утверждают, якобы обвинения в адрес российского дипломата являются безосновательными. Мол, он не предпринимал действий, выходящих за рамки дипломатических функций.

Кстати МИД назвал фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины

Реакция российского МИДа

МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве,

– говорится в заявлении.

Утверждают, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении советника посольства России в качестве симметричного ответа, относительно ситуации с задержанием консула в Санкт-Петербурге. Убеждают, будто такой подход неприемлем, потому что украинскому дипломату порекомендовали покинуть Россию, якобы после противоправных действий.

Что этому предшествовало