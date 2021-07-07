Россия снова заблокировала инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе

7 июля 2021 , 21:58
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телеграмм украинской делегации в ТКГ

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе в очередной раз заблокировала инициативы Украины по разминированию нескольких участков на Донбассе. Кроме того, оккупанты создают препятствия для возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

О том, что Россия делает все, чтобы заблокировать украинские инициативы по Донбассу, сообщила украинская делегация в ТКГ.

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Очередные препятствия в вопросах Донбасса от России

К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ,
– говорится в сообщении.

Также украинская делегация сообщила, что Россия проигнорировала еще одну инициативу Украины – открытие КПВВ со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Украинская делегация продолжает сосредотачивать работу на необходимости

  • разблокировки работы КПВВ;
  • возвращения к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;
  • согласования плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры возле линии разграничения;
  • создания безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.
Обратите внимание! Переговоры в рамках ТКГ нерезультативны из-за постоянных препятствий со стороны России. В частности, во время заседания 23 июня представители оккупантов заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию Донбасса, несмотря на готовность координатора и рабочей подгруппы по безопасности.
Автор: Наталія Пристанська