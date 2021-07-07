Россия снова заблокировала инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе в очередной раз заблокировала инициативы Украины по разминированию нескольких участков на Донбассе. Кроме того, оккупанты создают препятствия для возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

О том, что Россия делает все, чтобы заблокировать украинские инициативы по Донбассу, сообщила украинская делегация в ТКГ.

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Очередные препятствия в вопросах Донбасса от России

К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ,

– говорится в сообщении.

Также украинская делегация сообщила, что Россия проигнорировала еще одну инициативу Украины – открытие КПВВ со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Украинская делегация продолжает сосредотачивать работу на необходимости

разблокировки работы КПВВ;

возвращения к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;

согласования плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры возле линии разграничения;

создания безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.