Россия снова заблокировала инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе
Источник:телеграмм украинской делегации в ТКГ
Российская делегация в Трехсторонней контактной группе в очередной раз заблокировала инициативы Украины по разминированию нескольких участков на Донбассе. Кроме того, оккупанты создают препятствия для возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.
О том, что Россия делает все, чтобы заблокировать украинские инициативы по Донбассу, сообщила украинская делегация в ТКГ.
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Очередные препятствия в вопросах Донбасса от России
К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ,
– говорится в сообщении.
Также украинская делегация сообщила, что Россия проигнорировала еще одну инициативу Украины – открытие КПВВ со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Украинская делегация продолжает сосредотачивать работу на необходимости
- разблокировки работы КПВВ;
- возвращения к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;
- согласования плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры возле линии разграничения;
- создания безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.