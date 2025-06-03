Россия снова атакует "Шахедами": тревога на Киевщине и в ряде областей

Российские захватчики продолжают террор гражданского населения Украины. В ночь на 3 июня оккупанты в снова запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Атака "Шахедами" 3 июня