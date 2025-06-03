Россия снова атакует "Шахедами": тревога на Киевщине и в ряде областей
Российские захватчики продолжают террор гражданского населения Украины. В ночь на 3 июня оккупанты в снова запустили ударные дроны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Атака "Шахедами" 3 июня
Воздушную тревогу объявили в Киевской области. Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту "Шахеды" через юг Сумщины на Черниговщину. Новые группы ударных БПЛА с юга. Курсом на Николаевскую область. Несколько групп "Шахедов" мимо Гадяча. БПЛА мимо Шевченково курсом на Балаклею. Группа вражеских дронов БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины. Ударные беспилотники через Луганщину, курсом на Харьковщину. В Донецкой области угроза применения врагом ударных БПЛА.
Воздушную тревогу объявили в Киевской области.
Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту
"Шахеды" через юг Сумщины на Черниговщину.
Новые группы ударных БПЛА с юга. Курсом на Николаевскую область.
Несколько групп "Шахедов" мимо Гадяча.
БПЛА мимо Шевченково курсом на Балаклею.
Группа вражеских дронов БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины.
Ударные беспилотники через Луганщину, курсом на Харьковщину.
В Донецкой области угроза применения врагом ударных БПЛА.