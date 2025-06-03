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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует "Шахедами": тревога на Киевщине и в ряде областей
3 июня, 00:33
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Россия снова атакует "Шахедами": тревога на Киевщине и в ряде областей

Юлия Мурина

Российские захватчики продолжают террор гражданского населения Украины. В ночь на 3 июня оккупанты в снова запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" 3 июня

01:11, 03 июня

  • БПЛА на Черниговщине в направлении Новгород-Северского, Холмов, Бобровицы.
  • БпЛА на Харьковщине – курсом на Старый Салтов, Казачью Лопань.
  • Несколько групп "Шахедов" на Донетчине в направлении Доброполья.
00:44, 03 июня

Воздушную тревогу объявили в Киевской области.

00:39, 03 июня

Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту

00:20, 03 июня

"Шахеды" через юг Сумщины на Черниговщину.

00:04, 03 июня

Новые группы ударных БПЛА с юга. Курсом на Николаевскую область.

23:48, 02 июня

Несколько групп "Шахедов" мимо Гадяча.

23:40, 02 июня

БПЛА мимо Шевченково курсом на Балаклею.

23:28, 02 июня

Группа вражеских дронов БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины.

23:18, 02 июня

Ударные беспилотники через Луганщину, курсом на Харьковщину.

20:08, 02 июня

В Донецкой области угроза применения врагом ударных БПЛА.