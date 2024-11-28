Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
Группа ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области, в юго-западном направлении.
Отбой тревоги в Киевской области.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работает ПВО, сообщили в ОВА.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушную тревогу объявили в Киевской области.
Движение ударных дронов с Черниговщины в направлении Киевщины.
Группа ударных БПЛА с Черниговщины в направлении Полтавской области.
Несколько групп ударных беспилотников движутся по территории Черниговской области, в западном и южном направлениях.
Российские дроны на Сумщине. Движутся в западном направлении на Черниговщину.
На Сумщине агроза применение врагом БПЛА.