Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

14:39, 28 ноября Группа ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области, в юго-западном направлении.

14:26, 28 ноября Отбой тревоги в Киевской области.

14:21, 28 ноября На Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работает ПВО, сообщили в ОВА.

14:20, 28 ноября Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

14:16, 28 ноября Воздушную тревогу объявили в Киевской области.

14:10, 28 ноября Движение ударных дронов с Черниговщины в направлении Киевщины.

13:48, 28 ноября Группа ударных БПЛА с Черниговщины в направлении Полтавской области.

13:29, 28 ноября Несколько групп ударных беспилотников движутся по территории Черниговской области, в западном и южном направлениях.

13:03, 28 ноября Российские дроны на Сумщине. Движутся в западном направлении на Черниговщину.