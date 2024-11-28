Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Група ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у південно-західному напрямку.
Відбій тривоги на Київщині.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працює ППО, повідомили в ОВА.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряну тривогу оголосили в Київській області.
Рух ударних дронів із Чернігівщини в напрямку Київщині.
Група ударних БпЛА з Чернігівщини в напрямку Полтавської області.
Декілька груп ударних безпілотників рухаються територією Чернігівської області, у західному та південному напрямках.
Російські дрони на Сумщині. Рухаються у західному напрямку на Чернігівщину.
На Сумщині агроза застосування ворогом БпЛА.