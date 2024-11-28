Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

14:39, 28 листопада

Група ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у південно-західному напрямку.

14:26, 28 листопада

Відбій тривоги на Київщині.

14:21, 28 листопада

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працює ППО, повідомили в ОВА.

14:20, 28 листопада

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

14:16, 28 листопада

Повітряну тривогу оголосили в Київській області.

14:10, 28 листопада

Рух ударних дронів із Чернігівщини в напрямку Київщині.

13:48, 28 листопада

Група ударних БпЛА з Чернігівщини в напрямку Полтавської області.

13:29, 28 листопада

Декілька груп ударних безпілотників рухаються територією Чернігівської області, у західному та південному напрямках.

13:03, 28 листопада

Російські дрони на Сумщині. Рухаються у західному напрямку на Чернігівщину.

12:38, 28 листопада

На Сумщині агроза застосування ворогом БпЛА.