Россия собирает наемников по миру и пытается толкнуть в ад войны белорусские войска, – Резников
Источник:Минобороны
Сегодня, 21 марта, 26-й день войны. Наши защитники удерживают оборону и дают отпор врагу. В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
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По его словам, в эти дни в разных регионах России похоронили больше солдат, чем они официально признали свои потери.
Бросить других в ад войны
Из-за провала всех планов и больших потерь, которые наносят врагу Вооруженные Силы Украины, Россия начала собирать наемников по всему миру.
Россия делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны еще и белорусские войска. Но позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно,
– заявил министр обороны.
Напомним, ВСУ почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся "элитными" вместе с их руководителями.
С начала полномасштабного вторжения врага наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.
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