Россия собирается обстреливать свои города у границ, чтобы оправдать "общую мобилизацию"

Коварная российская армия несет большие потери в войне против Украины. Враг теряет много техники и личного состава. Поэтому в России придумали коварный план для "общей мобилизации".

Россия идет по сценарию войны в Афганистане, Чечне и Абхазии

В планах Кремля объявить всеобщую мобилизацию в стране. Чтобы оправдать ее, оккупант хочет инсценировать нападение Украины.

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Российские власти готовятся организовать обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы.

После этого в планах агрессора обвинить в обстрелах Украину, создав "красивую картинку" о жертвах среди мирного населения.

Именно это, по мнению Кремля, будет являться основанием для объявления общей мобилизации.

Сообщается, что подобные сценарии Россия использовала как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.

Заметим, что на 6 марта Россия в войне против Украины потеряла более 11 тысяч военных.