Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что заявления о так называемом усилении ПВО – это замыливание глаз. Кроме этого, проблем у российских НПЗ не станет меньше.

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"Панцири" там уже есть

По словам Юсова, эти установки ПВО уже размещены на заявленных местах, а заявления российских властей должны успокоить общественное возмущение распилом бюджетных средств.

Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться,

– отметил разведчик.

В последнее время удары по российским НПЗ значительно участились.

СБУ атаковала НПЗ в Краснодарском крае