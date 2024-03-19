Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що заяви про так зване посилення ППО – це замилювання очей. Крім цього, проблем у російських НПЗ не поменшає.

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"Панцирі" там вже є

За словами Юсова, ці установки ППО вже розміщені на заявлених місцях, а заяви російської влади мають заспокоїти суспільне обурення розпилом бюджетних коштів.

Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись,

– зазначив розвідник.

Останнім часом удари по російських НПЗ значно почастішали.

СБУ атакувала НПЗ у Краснодарському краї