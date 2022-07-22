В россии заговорили о присоединении Приднестровья "в ближайшей перспективе"

российские оккупанты не устают фантазировать о присоединении новых территорий. На этот раз им захотелось аннексировать Приднестровье.

российские оккупанты не устают мечтать о расширении "великой и немытой". Кроме аннексии украинских территорий, они планируют присоединение земель, которые им удалось оккупировать раньше.

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россияне заявили, что хотят "присоединить" Приднестровье

российская госдума начинает рассуждать о присоединении непризнанного Приднестровья. Ранее через своих приспешников они создали видимость, что местное население просит россию сделать такой шаг.

В государственной думе рф заявили, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав россии следует рассматривать серьезно.

Сегодня Приднестровье – тот анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент. Так что предложение Приднестровья о присоединении к россии – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе,

– выдал член комитета госдумы по международным делам дмитрий белик.

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявлял пропагандистам, что будет добиваться независимости региона, а в перспективе – присоединения к россии. Власти Молдовы считают пребывание российских войск в Приднестровье незаконным и требуют их вывода.

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