Сконцентрировали огромные силы: какое направление на фронте стало приоритетным для России

Россия продолжает сосредотачивать значительные силы в Донецкой области, несмотря на большие потери личного состава. Одним из важнейших для врага участков остается район вблизи Доброполья, через который оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего давления на Константиновку.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, какую цель преследуют россияне такой концентрацией войск и куда они намерены продвигаться дальше. На Донецком участке фронта враг сосредоточил группировку, которую по численности можно сравнить с силами, вторгшимися в Украину в феврале 2022 года.

Россияне наступают в сторону Константиновки

Большие потери пока не заставляют российское командование снижать интенсивность наступления. Оно продолжает тратить значительные ресурсы ради продвижения, даже если достигнутые результаты не соответствуют цене, которую за них платит российская армия.

Они сейчас о потерях даже не думают. Российские генералы пытаются доложить наверх, что операция удается, операция развивается. Как говорил один из российских политиков: "Чем больше потерь, тем больше пафос победы",

– рассказал Грабский.

На Добропольском направлении враг пытается прорваться дальше и охватить украинские укрепления в районе Константиновки. Для продолжения наступления на этом участке Донецкой области россияне собрали чрезвычайно большую группировку.

Чтобы было понятно с помощью более привычных понятий: противник сосредоточил на Донецком участке фронта количество войск, равное тому, которое проводило атаку на Украину в феврале 2022 года,

– подчеркнул военный эксперт.

Константиновка остается для россиян одним из ключевых промежуточных рубежей. Через Добропольское направление они пытаются усилить давление на украинскую оборону и приблизиться к реализации дальнейших планов в отношении Краматорска и Славянска.

Грабский оценил группировку России в Донецкой области: смотрите видео