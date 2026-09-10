Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, яку мету росіяни переслідують такою концентрацією військ і куди хочуть просуватися далі. На Донецькій ділянці фронту ворог зосередив угруповання, яке за чисельністю можна порівняти з силами, що вторглися в Україну у лютому 2022 року.

Росіяни тиснуть у бік Костянтинівки

Великі втрати поки не змушують російське командування зменшувати інтенсивність наступу. Воно продовжує витрачати значні ресурси заради просування, навіть якщо здобуті результати не відповідають ціні, яку за них платить російська армія.

Вони зараз про втрати навіть не думають. Російські генерали намагаються доповісти нагору, що операція вдається, операція розвивається. Як казав один із російських політиків: "Чим більші втрати, тим більший пафос перемоги",

– розповів Грабський.

На Добропільському напрямку ворог намагається прорватися далі та охопити українські укріплення в районі Костянтинівки. Для продовження наступу на цій частині Донеччини росіяни зібрали надзвичайно велике угруповання.

Щоб було зрозуміло більш прийнятними поняттями: противник зосередив на Донецькій ділянці фронту кількість військ, тотожну тій, яка атакувала Україну у лютому 2022 року,

– наголосив військовий експерт.

Костянтинівка залишається для росіян одним із ключових проміжних рубежів. Через Добропільський напрямок вони намагаються розширити тиск на українську оборону й наблизитися до реалізації подальших планів щодо Краматорська та Слов'янська.

Грабський оцінив угруповання Росії на Донеччині: дивіться відео