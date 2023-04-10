Британские разведчики отметили, что за последние 7 дней Россия, вероятно, увеличила количество бронетехники в районе города Марьинка, которое расположено в 20 километрах юго-западнее Донецка.

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Россия продолжает придавать первостепенное значение ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов.

– отмечают разведчики.

Справка. За Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Она контролирует подступы к Донецку и ключевой путь Н15.

Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки россияне несут огромные потери. Ежедневно оккупационная армия теряет там около двух рот личного состава.

Дмитрашковский отметил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. У россиян переменный успех, но все наши позиции отвоевываются и возвращаются.

Тем временем российские пленные рассказывают, что в бой их отправляют без всякой подготовки не слишком трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.

Интересно! Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают российских захватчиков. Только за минувшие сутки они ликвидировали 670 вражеских солдат. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла 178 820 бойцов.

Какая ситуация на фронте

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника на указанных направлениях.