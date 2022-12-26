Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что Украина планирует официально поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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Этот вопрос поднимался и в 2014 году

Клочок отметил, что сомневается в результативности действий по исключению России из Совбеза ООН, потому что в 2014 году Украина уже обращалась в ООН с подобным заявлением. Тогда оно потерялась где-то в бюрократических коридорах организации. Тогда Россия аннексировала украинские территории и сейчас ничего не изменилось, просто началась полномасштабная война.

Не достаточно ли было для Совбеза ООН фактов аннексии территорий, оккупации территорий независимого государства, чтобы как минимум отстранить Россию от голосования по вопросам, связанным с Украиной. Поэтому я не вижу перспективы в этом вопросе, но его нужно поднимать. У меня такое мнение, что эта история завершится разговорами в ООН и не более, к величайшему сожалению,

– заметил политический и экономический эксперт.

ООН не нужно ликвидировать

Он продолжил, что ООН бездействует, ее сравнивают с Лигой Наций, но расформировать организацию не следует, потому что ее 190 членам негде будет подаваться, и в мире могут формироваться сомнительные союзы. Да, в ООН есть члены, которые подыгрывают России, те же Китай, Индия явно не демонстрируют проукраинскую позицию. С 2014 года мы говорили о бездействии ОБСЕ, сейчас оно исчезло, и мы начали говорить об ООН, и это правильно.

"Именно в формате ООН, по моему убеждению, нам нужно добиться победы Украины и дальше поднимать вопрос о реорганизации ООН, в том числе и Совбеза. Почему страна, позволяющая себе агрессивные действия, может блокировать любые решения относительно страны, которую она фактически аннексирует , уничтожает и которая также является полноправным членом ООН?", – подчеркнул Клочок.

Клочок о том, насколько реально исключить Россию из Совбеза ООН: смотрите видео

ООН реально реформировать

По его словам, реформировать ООН вполне реально. И в этом плане очень позитивен опыт реализации зернового коридора. Это не вопрос вывоза зерна из Украины, это вопрос влияния на Россию, когда ее поставили в патовую ситуацию, что она не имеет права трогать корабли в Черном море. Это ведь не Турция реализовала, а ООН при содействии других стран.

Здесь нужно зачесть в плюс, хотя я в сознании понимаю неадекватность, инфантильность часто Гутерреша, который приезжает к Путину, потом в Украину, его здесь обстреливают, а он и дальше говорит, что все хорошо. Однако здесь нужно искать и другие моменты, положительные. В этом смысле ООН, кстати, очень хорошо сработала,

– подчеркнул политический и экономический эксперт.

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