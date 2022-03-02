Россия в Совбезе ООН – нелегитимная, – Украина планирует добиться исключения оккупантов оттуда

Российская Федерация – постоянный член Совбеза ООН, а это дает ей право налагать вето на резолюции ООН. В том числе и относительно войны против Украины.

Теперь Украина будет добиваться того, чтобы лишить Россию постоянного членства в Совбезе ООН. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"При крайне сомнительных обстоятельствах Россия оказалась в кресле постоянного члена Совбеза ООН. Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза, делали вид, что ничего не произошло. Хотя мы и раньше задавали соответствующий вопрос секретариату ООН, как это они такое позволили. Но наши запросы игнорировались, нам говорили: "ну вы же понимаете". Так вот – больше мы ничего не понимаем и поднимаем вопрос о тщательном, беспристрастном и правовом анализе того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совбеза ООН", – заявил Дмитрий Кулеба.

Речь идет о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР. По всей вероятности, Россия могла не подать заявку на вступление в ООН. О такой вероятности событий говорил и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица

"Мы уверены, что когда этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что Россия в Совбезе ООН нелегитимная. Сейчас все зависит от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности исследовать этот вопрос", – подытожил Дмитрий Кулеба.