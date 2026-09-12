Россия превращает людей в мишени, – Зеленский отреагировал на новую атаку

В течение прошлой ночи и утром 12 сентября российские войска нанесли массированные удары по территории 10 областей Украины, выпустив сотни ракет и дронов. В результате атак на жилые дома, гостиницу и инфраструктуру есть погибшие и десятки раненых.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, спасательные и поисковые работы на местах попаданий продолжаются без перерыва.

Каковы подробности обстрелов?

В Одессе российская ракета попала в многоэтажный жилой дом. В результате обстрела ранения получили 38 человек, поиски еще двух жителей под завалами продолжаются до сих пор. Также в регионе зафиксировано попадание по локомотивному депо.

Кроме того, утром оккупанты направили дрон на отель в Черноморске Одесской области. В результате этого удара ранения получили 11 человек, среди которых шестеро – маломобильные граждане.

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Последствия вражеских атак в других регионах

В Запорожской области в результате попадания дрона типа "Шахед" в жилые дома погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Кроме того, зафиксированы пострадавшие в результате удара по одному из местных предприятий в Запорожье.

В Кривом Роге враг нанес ракетный удар по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, а трое получили травмы различной степени тяжести.

Удары также пришлись и на другие регионы Украины. В частности, в Киевской области ранения получили два человека, а в Житомирской и Ровенской областях зафиксированы попадания по автозаправочным станциям.

Призыв к международному сообществу

Владимир Зеленский подчеркнул, что реакция мирового сообщества должна соответствовать масштабам российской эскалации. По его мнению, только совместные и решительные действия способны остановить террор против гражданского населения.

И когда россияне вот так неприкрыто превращают обычных людей в мишени своих террористических атак, досадно, что реакция сильных мира сего не соответствует уровню российской эскалации. Достойный ответ, который действительно имеет шансы остановить убийства и защитить людей, всегда совместный,

– подчеркнул глава государства.

Президент также выразил благодарность партнерам за предоставление систем противоракетной защиты и усиление санкционного давления на страну-агрессора.