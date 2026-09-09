О последствиях атак сообщили в ГСЧС.

Каковы последствия обстрела Киевской области

В результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах Киева произошло возгорание двух грузовых автомобилей и гаража, в другом месте горело двухэтажное нежилое здание.

В настоящее время все пожары ликвидированы.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Атака на Киев / ГСЧС

В области под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.

В частности, в Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. В настоящее время пожар локализован.

Работа осложнялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных атак.

По состоянию на утро работы на месте еще продолжаются.

Атака на Киевскую область / ГСЧС

Напомним, что ночью россияне также провели атаку на пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой. Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары.

К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие.