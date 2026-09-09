О последствиях атак сообщили в ГСЧС.
Каковы последствия обстрела Киевской области
В результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах Киева произошло возгорание двух грузовых автомобилей и гаража, в другом месте горело двухэтажное нежилое здание.
В настоящее время все пожары ликвидированы.
К счастью, жертв и пострадавших нет.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Атака на Киев / ГСЧС
В области под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.
В частности, в Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. В настоящее время пожар локализован.
Работа осложнялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных атак.
По состоянию на утро работы на месте еще продолжаются.
Атака на Киевскую область / ГСЧС
Напомним, что ночью россияне также провели атаку на пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой. Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары.
К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие.