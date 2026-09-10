Россия атаковала Киев: повреждена АЗС, есть пострадавшие
Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам. Известно, что российские дроны атаковали Киев.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Что известно о последствиях удара по столице?
В Голосеевском районе Киева медики получили вызов из-за чрезвычайного происшествия. По предварительной информации, ранения получили 4 человека, трое раненых медики госпитализировали. Информация о количестве и состоянии потерпевших уточняется.
Под ударом оказалась мирная инфраструктура. Повреждена остановка общественного транспорта и АЗС. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы.
В результате падения БПЛА повреждена АЗС, известно о возгорании одного автомобиля. Экстренные службы на месте, работают над ликвидацией последствий,
– сообщили в КГВА.
Последствия удара по АЗС в Киеве / ГСЧС
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Напомним, ночью 10 сентября российские войска атаковали Киев. В Голосеевском районе в результате удара возник пожар в двухэтажном нежилом здании, которое спасатели оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
В то же время в Киевской области за минувшие сутки пострадали три человека, а повреждения получили 32 объекта, в том числе частные дома, автомобили и производственно-складские помещения.
Отметим, в результате вечерней атаки 9 сентября на Киев пострадали 17 человек, среди них двое детей. Шесть раненых остаются в стационарах городских больниц.
В результате падения БПЛА на открытой территории возле 16-этажного жилого дома есть раненые. В Деснянском районе после атаки загорелись автомобили. Впоследствии в Святошинском районе беспилотник упал на открытой территории в лесу возле торгового центра.