Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Каковы последствия?

Взрывы во Львовской области произошли во время одной из воздушных тревог. В частности, об угрозе атаки дронов было объявлено в 13:48, и она продолжалась до 14:02.

В ОВА уточнили, что в это время в регионе работали силы ПВО. Бойцам удалось сбить беспилотник противника. Последствия пока не зафиксированы.

Предварительно, без пострадавших и разрушений,

– уточнил Козицкий.

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Напомним, накануне ночью российский реактивный БПЛА атаковал предприятие в Жовковской общине Львовской области. В результате обстрела пострадали двое работников, их состояние оценивается как средней тяжести. На территории предприятия возник пожар, ликвидированный ГСЧС.