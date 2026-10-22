Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Які наслідки?

Вибухи на Львівщині пролунали під час однієї з повітряних тривог. Зокрема, загрозу дронової атаки оголошували о 13:48, а тривала вона до 14:02.

В ОВА уточнили, що в той час в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Бійцям вдалось збити ворожий безпілотник. Наслідки наразі не зафіксували.

Попередньо, без постраждалих та руйнувань,

– уточнив Козицький.

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Нагадаємо, напередодні уночі російський реактивний БпЛА атакував підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Унаслідок обстрілу постраждали двоє працівників, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На території підприємства виникала пожежа, яку ліквідувала ДСНС.